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Polonya ordusu, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) gece saatlerinde komşu Ukrayna'ya yönelik bir saldırı sırasında kısa süreliğine Polonya hava sahasına girdiğini duyurdu.

Polonya hava sahasına yönelik ihlaller sürüyor. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının gece saatlerinde komşu Ukrayna'ya yönelik bir saldırı sırasında kısa süreliğine Polonya hava sahasına girdiği ifade edildi. İHA'yı düşürme yetkisinin verildiği, ancak İHA'nın rotasını değiştirip doğuya yönelmesinin ardından "sivillere yönelik potansiyel tehdit göz önünde bulundurularak" ateş açılmamasına karar verildiği aktarıldı.

Polonya Savunma Bakanı Pawel Zalewski de yerel medyaya yaptığı açıklamada, yetkililerin yerdeki sivillere zarar verme riskini önlemek için insansız hava aracını düşürmeme kararı aldığını belirtti. Bakan Zalewski, "Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmek zor, bu yüzden kasıtlı bir eylem olduğunu varsayıyoruz" dedi.

Cuma günü 3 Rus Kh-101 füzesi Polonya topraklarına düşmüş, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının NATO topraklarına sıçrayabileceği endişeleri artmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı