Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Özel'den Bahçeli'ye 'cuntacılık' yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı

Özel öyle bir görüntüyle yanıt verdi ki, ortalık fena karışacak
Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Jandarma soluğu yazlıkta almış
Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş duruma isyan etti

Ruhsatsız Tabancayla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da durumundan şüphelenilen sürücü H.A., durdurulan aracında ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 6 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Ruhsatsız tabancayla yakalandı, gözaltına alındı

AKSARAY - Aksaray'da durumundan şüphelenilen aracı durduran yunus polis timleri sürücünün üzerinde ruhsatsız tabanca bulurken, 6 ayrı suç kaydı bulunan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Yunus Timleri bulvar üzerinde şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. 06 BSM 299 plakalı araç sürücüsü H.A.'yıaraçtan indirip arama yapan yunus timleri şahsın üzerinde 1 adet tabanca buldu. Yapılan incelemelerde tabancanın ruhsatının olmadığı belirlenirken, şahsın yapılan sorgulamasında 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Ruhsatsız tabanca taşımak ve bulundurmaktan gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.