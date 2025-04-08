Ruhsatsız Tabancayla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Ruhsatsız tabancayla yakalandı, gözaltına alındı

AKSARAY - Aksaray'da durumundan şüphelenilen aracı durduran yunus polis timleri sürücünün üzerinde ruhsatsız tabanca bulurken, 6 ayrı suç kaydı bulunan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Yunus Timleri bulvar üzerinde şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. 06 BSM 299 plakalı araç sürücüsü H.A.'yıaraçtan indirip arama yapan yunus timleri şahsın üzerinde 1 adet tabanca buldu. Yapılan incelemelerde tabancanın ruhsatının olmadığı belirlenirken, şahsın yapılan sorgulamasında 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Ruhsatsız tabanca taşımak ve bulundurmaktan gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.