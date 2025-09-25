Ruhsatsız Silah Operasyonlarında 1867 Silah Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 867 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre son bir hafta içinde Türkiye genelinde ruhsatsız silah taşınan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 766 adet ruhsatsız tabanca, 428 adet kurusıkı tabanca, 649 adet av tüfeği, 24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam bin 867 adet silah ele geçirildi. 2 bin 82 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya ayrıca bu kabine dönenimde düzenlenen operasyonlarda toplam 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 adet silahın ele geçirildiğini ve 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda ruhsatsız silahları bir tehdit unsuru olduğunu belirterek, "Ruhsatsız silahı yalnızca bir 'yasa ihlali' olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak görüyoruz. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA