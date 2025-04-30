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Ruhsatsız Silah Bulunduran Şahsa 40 Bin TL Ceza

Ruhsatsız Silah Bulunduran Şahsa 40 Bin TL Ceza
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran bir şahsa 40 bin 825 TL para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üzerinde ruhsatsız silahla yakalanan şahsa 40 bin 825 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede yapılan faaliyette 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada birer adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait adet şarjör ve 8 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınırken, ruhsatsız silah bulundurmaktan 40 bin 825 TL para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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