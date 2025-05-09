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RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Aramalara Dikkat!

RTÜK'ten Dolandırıcılık Uyarısı: Sahte Aramalara Dikkat!
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK Başkanı'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı yayıncılara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sahte aramalarla maddi taleplerde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK Başkanı'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği söylendi.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Radyo ve Televizyon Yayıncılarına Önemli Uyarı RTÜK ve RTÜK Başkanı'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Son günlerde, bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, 'yardım', 'bağış' veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle, radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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