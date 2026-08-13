Rotterdam Limanı'nda Patlama: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Hollanda'nın Rotterdam limanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Hollanda'nın Rotterdam limanında patlama meydana geldi. Rottersam polisi, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini bildirdi. Esso rafinerisinde meydana geldiği ifade edilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine altı ambulans, bir travma helikopteri ve itfaiye ekiplerinin sevk edilirken yaralıalr tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı