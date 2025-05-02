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Röportaj Adam intihardan vazgeçirdiği gençle buluştu! Paylaşımı kahkahaya boğdu

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İstanbul'da, sevgilisiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar etmek için köprüye çıkan bir genç, "Röportaj Adam" adıyla bilinen Mahsun Karaca tarafından ikna edilmişti. Karaca bugün o gençle buluştu. Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Karaca, "Kızdan o kadar çok bahsetti ki birazdan kendimi köprüden atıcam" dedi.

İstanbul'da kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan bir genç dün köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Köprü korkuluklarından sarkan genci, "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca ikna etmeye çalıştı. Yoldan arabayla geçen biri Karaca'yı gençle konuşurken görüntülerken "Mahsun abi, tut adamı!" diye bağırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

"İllegal Hayatlar" ve "Mahsun J" gibi dijital yapımlarıyla tanınan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu şu sözlerle anlattı: "İkna ettim. Kız arkadaşıyla sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." Karaca'nın gencin telefonunu "köprüde intihar eden adam" olarak kaydettiği görüldü.

SÖZÜNÜ TUTTU GENÇLE BULUŞTU

Bu paylaşımın ardındanMahsun Karaca bugün intihar girişiminde bulunan gençle buluştu.Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Karaca, "Kızdan o kadar çok bahsetti ki birazdan kendimi köprüden atıcam" dedi.

Röportaj Adam intihardan vazgeçirdiği gençle buluştu! Paylaşımı kahkahaya boğdu

MAHSUN KARACA KİMDİR?

Mahsun Karaca, 25 Haziran 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2017 yılında "Röportaj Adam" adıyla sosyal medya platformlarında içerik üretmeye başladı. YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda paylaştığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Röportaj Adam intihardan vazgeçirdiği gençle buluştu! Paylaşımı kahkahaya boğdu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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