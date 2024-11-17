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Römorkun Tekerleği Seyir Halindeyken Yerinden Çıktı

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Elazığ'da pancar yüklü römorkun tekerleği trafikte metrelerce yol aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Römorktan çıkan tekerlek, metrelerce yol gitti...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da pancar yüklü römorkun tekerleği seyir halindeyken yerinden çıktı. Tekerlek trafikte metrelerce ilerlerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü traktörün römork kısmında ki tekerleği bir anda yerinden çıktı. Traktör sürücü, sağ şeride çekerek beklerken tekerlek ise metrelerce trafikte ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Römorkun Tekerleği Seyir Halindeyken Yerinden Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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