Romanya ve Danimarka'daki Ukrayna büyükelçiliklerine 'tehlikeli paket' gönderildi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptığı açıklamada, Romanya ve Danimarka'daki Ukrayna büyükelçiliklerine "tehlikeli paket" gönderildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın yurtdışındaki diplomatik misyonları şüpheli paketler ile hedef alınmaya devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba çevrimiçi olarak düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına gönderilen bombalı ve kanlı paketleri "terör ve sindirme harekatı" olarak nitelendirdi. Kuleba, "Ukrayna diplomasisinin ve Ukrayna'nın tüm düşmanları için şunu yineleyebilirim: Bizi korkutmayı veya durdurmayı başaramayacaksınız. Büyükelçiliklerimize yeni tehlikeli paketler gönderildi. Bugün Romanya'daki ve Danimarka'daki büyükelçiliklerimize de bu yapıldı" dedi.

"Zamanınızı ve paranızı boşa harcamayın"

Söz konusu paketler içerisinde ne olduğunu açıklamayan Kuleba, "Bu paketleri göndermeye devam edenlere, elçiliklerimizi terörize etmeye devam edenlere, lütfen rahat olun, posta için zamanınızı ve paranızı boşa harcamayın diyorum. Hiçbir şey elde edemezsiniz" dedi.

Ukrayna'nın 14 ülkede 23 diplomatik misyonu hedef alındı

Romanya ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'nın 14 ülkede toplam 23 diplomatik misyonu şüpheli paketlerle hedef alındı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne 30 Kasım'da gelen zarfın açılması sonucu patlama meydana gelmiş, 1 büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralanmıştı.

Ukrayna'nın Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya gibi birçok ülkedeki büyükelçiliklerine, başkonsolosluklarına ve konsolosluklarına hayvan gözlerinin bulunduğu kanlı paketler gönderilmişti. - KİEV