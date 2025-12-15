Haberler

Romanya'da binlerce kişi, yargıdaki usulsüzlükleri protesto etti

Bükreş'te yaklaşık 10 bin kişi, yargıdaki usulsüzlükleri protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Katılımcılar, 'Adalet, yolsuzluk değil' sloganları atarak yargı sisteminde temizliğin sağlanmasını talep etti.

Romanya'da halk, yargı sistemindeki usulsüzlüklere karşı ayaklandı. Başkent Bükreş'te yaklaşık 10 kişinin katıldığı protesto gösterisinde yargı sisteminde temizliğin sağlanması talep edilirken, sistematik suiistimalleri eleştiren hakimlere ve savcılara ise destek verildi. Binlerce kişi, "Adalet, yolsuzluk değil", "Sizi görüyoruz" ve "Bağımsızlık, itaat değil" sloganları atarak yürüdü.

Bükreş'teki gösteriye katılan 28 yaşındaki fizikçi Liviu, "Şu anda toplumda en görünür etki, Romanya yargısına duyulan güvenin tamamen kaybolmuş olması ve bununla ilgili hala bir şey yapılabileceğine dair inancın eksikliği" dedi.

Hakimler ve savcılar, yayınladıkları açık mektupta yargı sistemini eleştirmişti

Yaklaşık 700 Romanyalı hakim ve savcı, sosyal medyada yayınladıkları açık mektupta yargı sisteminde "derin ve sistematik bir işlevsizlik" olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, 22 Aralık'ta yargı mensuplarıyla istişarelerde bulunacağını açıkladı ve birçok hakimin "yargı sisteminde bir bütünlük sorunu"ndan şikayet ettiğini belirterek, durumun çok ciddi olduğunu söyledi.

Yayınlanan belgesel usulsüzlükleri gündeme getirmişti

Romanya'da bağımsız medya kuruluşu Recorder'ın geçen hafta yayınladığı belgeselde siyasi destekli hakimlerin yasal boşlukları etik olmayan uygulamalar için kullandığı, şüpheli beraatlar verdiği ve şikayette bulunan hakim veya savcıların sıklıkla disiplin cezasıyla karşılaştığı iddia edilmişti. Romanya'nın yargı denetleme kurulu hakimleri, belgeselin yargı sistemini istikrarsızlaştırma girişimi olduğunu bildirmişti.

Brüksel, Romanya AB'ye katıldıktan sonra 2007'den itibaren ülkenin yargı sistemini özel gözetim altında tutmuştu. Ancak bu gözetim 2023'te kaldırıldıktan sonra yolsuzluk karşıtı soruşturmaların hızı yavaşlamıştı. - BÜKREŞ

