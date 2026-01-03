Haberler

ROKETSAN'ın Elmadağ tesislerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki ROKETSAN yerleşkesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan Roket Sanayii ve Ticaret (ROKETSAN) yerleşkesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Elmadağ ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan ROKETSAN yerleşkesinde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
