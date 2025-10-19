Haberler

Rojin Kabaiş'e Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da, Van'da öldürülen Rojin Kabaiş hakkında sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen F.Ş. gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli tespit edilerek polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da Van'da öldürülen Rojin Kabaiş hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş'e yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerde bulunulduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu, hesabı kullanan kişinin F.Ş. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekiplerince Eyyübiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğu tespit edilmiş, şüpheli 19 Ekim 2025 tarihinde Eyyübiye ilçesinde yakalanarak adli makamların talimatı doğrultusunda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.