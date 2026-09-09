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Rize Valiliği’nden acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama

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Rize Valiliği Gürcistan’ın Batun kentinden kalkarak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçakla ilgili bir açıklama yaptı.

Rize Valiliği Gürcistan'ın Batun kentinden kalkarak motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yapan özel uçakla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta bir eğitim uçağının denize acil iniş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimizce derhal çalışma başlatılmıştır. Denize acil iniş yapan uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer, ekiplerimiz tarafından güvenli şekilde kurtarılmıştır. Yapılan ilk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenmiştir. İlk bilgilere göre, Gürcistan/Batum'dan havalanan uçağın motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmak üzere kuleyle iletişime geçtiği, ardından zorunlu olarak denize acil iniş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili çalışmalar ve incelemeler ilgili kurumlarımız tarafından sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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