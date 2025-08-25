Rize'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar arasında Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman da bulunurken, Karaman'ın kullandığı aracın ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE