Rize'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Rize'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Olayda Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman'ın aracı da kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Kaza Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar arasında Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman da bulunurken, Karaman'ın kullandığı aracın ise kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar

O bakan uçak sırasında böyle görüntülendi!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Juventus'a galibiyeti Kenan Yıldız getirdi

Neler yaptın öyle Kenan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.