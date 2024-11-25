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Rize'de Yoğun Kar Yağışı Mağdurları Kurtarıldı

Rize'de Yoğun Kar Yağışı Mağdurları Kurtarıldı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, Rize İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Manganez Köyü'nde 4 kişi ve Siprona Yaylası'nda 3 kişinin bulunduğu araç kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bir şekilde merkeze getirildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir köy ve bir yaylada mahsur kalan 7 kişi, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Manganez Köyü'nde karın tadını çıkarmak için bölgede bulanan 4 kişi kar nedeniyle yollar kapanınca kaldıkları bungalovda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Rize İl Özel İdare Ekipleri tarafından bulundukları bölgeden kurtarıldı. Yine Ardeşen ilçesine bağlı Eskiarmutluk - Siprona Yaylası'nda da içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç yol kar nedeniyle kapanınca mahsur kaldı. Yolda kalan aracın yardımına Rize İl Özel İdare ekipleri yetişti. Yolda yapılan kar temizleme çalışmasının ardından vatandaşlar bulundukları bölgeden Ardeşen merkeze indirildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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