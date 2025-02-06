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Rize'de Yangın: 73 Yaşındaki Hamit Başeğmez Hayatını Kaybetti

Rize'de Yangın: 73 Yaşındaki Hamit Başeğmez Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Pazar ilçesinde, tek başına yaşayan 73 yaşındaki Hamit Başeğmez'in evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Başköy köyünde sabah saatlerinde Hamit Başeğmez'in tek yaşadığı öğrenilen evde, henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda bütün evi saran alevleri gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, o sırada evde bulunan Hamit Başeğmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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