ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

ABD ve İran arasında tarihi görüşme! İran'dan dikkat çeken ilk yorum
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Rize'de Yamaçtan Kopan Kayalar Evi Harabe Haline Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Sütlüce Köyü'nde yamaçtan kopan kayaların çarptığı bir ev, ciddi şekilde zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yamaçtan kopan kayalar eve çarptı

RİZE - Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay merkeze bağlı Sütlüce Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yamacın alt kısmında bulunan eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören ev kullanılmaz hale gelirdi. Evde o sırada kimsenin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmiş oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.