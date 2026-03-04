Haberler

Rize'de uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Rize merkezde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan erkek şahıs, yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rize Adliyesi'ndeki sürecin ardından Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

