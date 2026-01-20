Haberler

Rize'de torbacı operasyonu

Rize'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 47 gram sentetik kannabinoid ve 837 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde huzur ve güven ortamının artırılması, özellikle gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 47,06 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 837 adet sentetik ecza hapı da ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - RİZE

