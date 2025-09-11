Haberler

Rize'de Uçuruma Yuvarlanan Turist Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Şaşkeni Yaylası'nda, çocuğuyla oyun oynarken dengesini kaybedip 150 metrelik uçurumdan düşen Arap turist, dere içinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinin Şaşkeni Yaylası'nda uçuruma yuvarlanan turist dere içerisinde ölü olarak bulundu.

Yaylada çocuğu ile top oynadığı sırada kaçan topu yakalamak isteyen Arap turist, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, turistin dereye düştüğü ve akıntıya kapıldı. Ekiplerin arama çalışması sonucu turistin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta ayrılık! Joao Mario'nun yeni durağı Yunanistan

Çok büyük umutlarla transfer edilmişti! Takımdan apar topar gönderildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.