Rize'de Uçuruma Yuvarlanan Turist Hayatını Kaybetti
Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Şaşkeni Yaylası'nda, çocuğuyla oyun oynarken dengesini kaybedip 150 metrelik uçurumdan düşen Arap turist, dere içinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaylada çocuğu ile top oynadığı sırada kaçan topu yakalamak isteyen Arap turist, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, turistin dereye düştüğü ve akıntıya kapıldı. Ekiplerin arama çalışması sonucu turistin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa