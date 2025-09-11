Rize'de Uçuruma Yuvarlanan Turist Hayatını Kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinin Şaşkeni Yaylası'nda uçuruma yuvarlanan turist dere içerisinde ölü olarak bulundu.

Yaylada çocuğu ile top oynadığı sırada kaçan topu yakalamak isteyen Arap turist, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, turistin dereye düştüğü ve akıntıya kapıldı. Ekiplerin arama çalışması sonucu turistin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE