Rize'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçurma yuvarlanarak askıda kalan aracın şoförü ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kaza, Karaağaç köyü, Boğazlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Kılıç idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Dallara takılan araç askıda kalınca çevredekiler kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerin çalışması sonucu yaralı, araçtan çıkartılarak ambulansa taşındıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başartıldı. - RİZE