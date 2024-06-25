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Rize'de Tuğla Yüklü Tırda Kaçak Yollarla Ülkeye Giren 30 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde polisin durdurduğu tuğla yüklü tırda yapılan incelemede, arasında bulunan 30 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de polisin durdurduğu tuğla yüklü tırdan, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 30 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

Olay Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Polis, Artvin'den Trabzon istikametine giden tuğla yüklü 06 DPH 569 plakalı tırı durdurdu. Tırı inceleyen polis ekipleri, tuğlaların arasında yabancı uyruklu 30 kişiyi yakaladı. Tırdan indirilen şahıslar üst aramaları yapıldıktan sonra gözaltına alınırken, tır şoförü de onlarla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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