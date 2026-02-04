Haberler

Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Rize'nin Kalkandere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü 65 yaşındaki Şuayip Avcı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, Kalkandere'ye bağlı Kayabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DJZ 989 plakalı kamyonetin sürücüsü Şuayip Avcı (65), sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aracıyla İkizdere Deresi'ne yuvarlandı. Yoldan geçerken kazayı fark eden Yavuz Yüce'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Şuayip Avcı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan Mehmet Avcı ise yaralandı. Yaralı şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
