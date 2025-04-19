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Rize'de Teleferikten Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de Teleferikten Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi, ilkel teleferikte meydana gelen talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Olay, çay bahçesinde gübre taşırken yaşandı. Soruşturma devam ediyor.

Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline takılan şahıs düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni yaş çay sezonuna hazırlık yapmak için İstanbul'dan memleketi Rize'ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi. Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı, aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi. Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan ve vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya sürüklendi. Tutunamayarak aşağıya düşen Sarı'yı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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