Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Rize'de Teleferiğe Takılan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde ilkel teleferiğe takılan Kadir Sarı, düşerek hayatını kaybetti. Olay, çay bahçesi bakımında meydana geldi. Çelik sırma teline takılan Sarı, vagonla birlikte yüksekten düştü.

Rize'de ilkel teleferiğe takılan vatandaş yüksekten düşerek hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline takılan vatandaş bir süre ilerledikten sonra düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. 2025 Yaş Çay Sezonu'na hazırlık yapmak için İstanbul'dan memleketi Rize'ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi. Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi. Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan hareket ederek vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya indi. Sonrasında tutunamayarak yüksekten aşağıya düşen Sarı'yı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Acil Durum ve Afet Yönetimi Rize İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.