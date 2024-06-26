Rize'de şiddetli yağış sonrası sel: Yollar göle döndü

Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. İlçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde yer yer su birikintileri oluştu.

BAZI KÖYLERDE TOPRAK KAYMASI

Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Keskikköprü, Irmak, Subaşı, Alçılı, Sivrikale, Dernek, Şehitlik, Şentepe ve Kayahantaş; Ardeşen ilçesinin Yeniköy, Gündoğan, Serindere, Beyazkaya ve Pirinçlik; Fındıklı ilçesinin Cennet, Yeniköy, Arılı, Hara, Karali ve Gürsü; Çamlıhemşin ilçesinin Derecik; Güneysu ilçesinin ise Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi. Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor. Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.