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Rize'de Sakal-ı Şerif Hırsızlığı: Köylüler Üzgün

Rize'de Sakal-ı Şerif Hırsızlığı: Köylüler Üzgün
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Rize'nin Akpınar köyünde 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif, Mevlid Kandili gecesi camiden çalındı. Köy sakinleri hırsızlık olayına tepki göstererek, eserin bir an önce bulunmasını istiyor.

Rize'nin Akpınar köyünde 70 yıldır mübarek gün ve gecelerde köy camisinde sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı.

Olay Rize merkeze bağlı Akpınar Köyü'nde meydana geldi. Akpınar Köyü Camii cemaati 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi camilerinde Mevlid Kandili'ni idrak etmek istedi. Caminin Yatılı Kur'an Kursu'nda bulunan Cami Vakfı'nın odasındaki dolapta saklanan Sakal-ı Şerif'i Mevlid Kandili için camiye getirmek isteyen yöneticiler dolabı açtığında şoke oldu. Sakal-ı Şerif'in yerinde olmadığını gören yöneticiler çalındığını anlayınca hemen jandarmaya haber verildi. Camide inceleme yapan jandarma tarafından yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Mevlid Gecesi gidip kutuyu açıp bakıldığında orada olmadığı anlaşıldı"

Köy sakinlerinden Muhammet Ergin, yaptığı açıklamada Sakal-ı Şerifi camiye getirmek için kutuyu açtıklarında orada olmadığını gördüklerini ifade ederek "Köyümüzden Sakal-ı Şerif alındı, götürüldü buradan. Ne zaman alındığı belli değil. Kandil gecesi mi alındı belli değil. Kandil gecesi mağdur olduk. Bunun bulunmasını, geri getirilmesini istiyoruz. Yakın zamanda inşallah bulunur. Mevlid gecesi gidip kutuyu açıp bakıldığında orada olmadığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarında da bulamadılar. Çok büyük sıkıntı. Bulunması, buraya getirilmesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

"Rezil olduk"

Mevlid Kandili'nde Sakal-ı Şerifi görmek istediklerini ama yerinde bulamadıklarını bu nedenle çok üzgün olduklarını dile getiren bir başka köy sakini Ali Yılmaz ise "Sakal-ı Şerif çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. Biz Mevlid'i Şerif Kandili'nde öğrendik. Bu köyümüzün en güzel emanetiydi. Akpınar Köyü olarak rezil olduk diyebilirim. Manevi değeri vardı. Köyün bereketiydi. Biran önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sakal-ı Şerif'in bir an evvel bulunmasını isteyen köylüler suçlu veya suçlularında cezalandırılmasını talep ediyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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