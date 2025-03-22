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Rize'de Otomobil-Cip Çarpışması: 1 Ölü

Rize'de Otomobil-Cip Çarpışması: 1 Ölü
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Rize-Güneysu yolunda meydana gelen kazada otomobil ile cip çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Rize'de otomobil ile cipin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Rize- Güneysu yolu üzerinde Akarsu Köyü mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Güneysu istikametine giden Mehmet Ali Tercan idaresindeki 53 AB 422 plakalı otomobil, aynı istikamete giden O.D. idaresindeki 61 NL 112 plakalı cip ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Ali Tercan olay yerinde hayatını kaybetti. Tercan'ın cenazesi AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılarak, Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer araçta şok geçiren cip sürücüsü O.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayakta tedavi edilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili incelme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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