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Rize'de orman yangını

Rize'de orman yangını
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Rize'nin Pazar ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın bölgesine itfaiye ekipleri gönderildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alana sıçrayan örtü yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Irmak köyü Durallar Orman mevkiinde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ilk etapta Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edilirken, ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık sıçrarken, yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENGİZ YILDIRIM - 3.Sayfa
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