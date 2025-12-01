Rize'de Mahsur Kalan Yavru Ayı Kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bir ağaca tırmandıktan sonra inemeyerek mahsur kalan yavru ayı, Kaçkar İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak ayının zarar görmemesi için kontrollü bir çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesiyle ağaçtan indirilen yavru ayı, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, yavru ayının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde doğal yaşam alanına yeniden bırakılacağını belirtti. - RİZE