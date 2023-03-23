Rize'de lokanta alev alev yandı

RİZE - Rize'nin Kalkandere ilçesinde bulunan lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Yukarı Tatlısu Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede Ramazan Yetimoğlu'na ait işletmede sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine iftiaye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Çalışmaların sonucunda yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.