Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Kavgası Davasında Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Rize'de 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan 'kiracı-ev sahibi' kavgasıyla ilgili davada sanık, müebbet ve 34 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rize merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Temmuz 2023 tarihinde, teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile Halil İbrahim Ak arasında kavga çıkmıştı. Mücahit Kazancı, ekmek bıçağıyla Halil İbrahim Ak, Sedat Semavi Sarı ve Miraç Bakırcı'yı yaralamıştı. Olayda Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı ise hayatını kaybetmişti.

Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Mücahit Kazancı SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya aynı zamanda olayda yaralanan Miraç Bakırcı, hayatını kaybeden Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı'nın aileleri katıldı.

Mahkeme olayın faili Mücahit Kazancı'ya Halil İbrahim Ak'a yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sedat Semavi Sarı'ya yönelik 'Kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Miraç Bakırcı'ya yönelik ise 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Kazancı aynı zamanda Halil İbrahim Ak, Sedat Semavi Sarı ve Miraç Bakırcı'nın olayda adı geçen arkadaşları S.Ç.'ye yönelik de 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca olayı faili Mücahit Kazancı'nın sanık kardeşleri M.E.K'nin kasten yaralama suçundan 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, S.M.K.'nin kasten yaralama suçundan 75 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, Halil İbrahim Ak, Sedat Semavi Sarı ve Miraç Bakırcı'nın olayda adı geçen arkadaşları S.Ç.'ye ise kasten yaralama suçundan 100 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün geri bırakılmasına karar verdi. - RİZE