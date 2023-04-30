Rize'de ki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti, yaralanan 1 kişi ise hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Çayeli ilçesi Kaptanpaşa İl Yolu Buzlupınar Köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 34 KB 8639 plakalı aracın sürücüsü Hayrullah Bilgin (54), isimli şahıs arabası ile Çayeli istikametinden Kaptanpaşa Köyü istikametine doğru ilerlediği esnada Buzlupınar köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Olay yerine gele sağlık ekipleri meydana gelen kazada araç sürücüsü Hayrullah Bilgin ve araçta yolcu olarak bulunan İsmet Bilgin (51), Beyza Nur Bilgin ve Mehmet Özdemir isimli şahıslar hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan Mürvet Özdemir isimli şahıs ise yaralandı. Yaralanan Mürüvvet Özdemir isimli şahsın olay yerinde ki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan 54 yaşındaki kadın bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.