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Rize'de Taş Yüklü İki Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı

Rize'de Taş Yüklü İki Kamyon Çarpıştı: 3 Yaralı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda taş yüklü iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İlk kamyon bariyerlere çarpıp devrilirken, arkadan gelen ikinci kamyon da duramayarak çarptı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yol kısa sürede trafiğe açıldı.

Rize'de taş yüklü iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Büyük Caferpaşa Mahallesi ile Yaka Mahallesi arasında Karadeniz Sahil Yolu'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taş yüklü kamyon bariyerlere çarptı. O esnada arkasından gelen başka bir taş yüklü kamyon da duramayarak kaza yapan kamyona çarptı. Bariyerlere çarpan kamyon devrilirken, kasasında bulunan taşlar yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede temizlenen yol, yeniden çift şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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