Rize'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza dün gece saatlerinde Pehlivantaşı-Kalkandere yolu üzerinde tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Kopuz idaresindeki 53 AED 432 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arabanın içerisinde bulunan Osman Kopuz ve H.Ç. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kopuz'un olay yerine hayatını kaybettiği belirlenirken H.Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE