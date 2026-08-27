Rize'de İki Kardeş Denizde Can Verdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken dalgalara kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin ardından, denizde kaybolan 10 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 25 Ağustos günü Çayeli ilçesi Hüsrev Karşısı sahil kesiminde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan Arif Kerem Önder (10), ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gitti. Bu sırada küçük çocuğun dalgalara kapıldığını fark eden ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16), kardeşini kurtarmak amacıyla üzerini çıkartarak denize atladı.

İki kardeşin kısa sürede dalgalar arasında kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kızılay, Diyanet Vakfı ve sivil toplum kuruluşları sevk edildi.

Olay günü denizden ağır yaralı olarak çıkartılan ağabey Ahmet Ertuğrul Önder, kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denizde kaybolan 10 yaşındaki Arif Kerem Önder'in bulunması için denizden, havadan ve kıyı şeridinden yoğun ve koordineli şekilde yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde acı haber geldi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında sahil güvenlik helikopteri marifetiyle havadan tespit edildi. Denizden çıkartılan cenazenin kimliği, babası Mehmet Önder tarafından teşhis edildi.

Cenaze otopsi ve işlemler için morga kaldırılırken, iki kardeşin acı ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı