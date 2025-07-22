Rize'de Kar Yığınının Altında Kalan Kişi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Galer Düzü Yaylası'nda bir kişi, yürüdüğü esnada üzerine düşen kar yığını altında kaldı.

İddiaya göre, yaylaya çıkan bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle karla kaplı alanda ilerledi. Bu esnada şahsın üzerine aniden zemindeki kar kütlesi çöktü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. - RİZE