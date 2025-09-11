Rize'de Kar Yağışı Nedeniyle Yola Kaybeden Polonyalı Dağcılara Kurtarma Çalışması
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası'ndan Kaçkar Dağları'na tırmanan iki Polonyalı dağcı, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Çamlıhemşin Arama Kurtarma (ÇAKUT) ekipleri, dağcılara ulaşmak için zorlu şartlarda mücadele ediyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'ndan Kaçkar Dağları'na zirve tırmanışı için çıkan iki Polonyalı dağcı, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yollarını kaybetti. Yardım çağrısında bulunan dağcılara kısa sürede içerisinde ulaşılacağı öğrenildi.
Çamlıhemşin Arama Kurtarma (ÇAKUT) ekipleri, dağcıların bulunduğu bölgeye ulaşmak için karla kaplı dik yamaçlarda zorlu bir mücadele veriyor. Ekiplerin önümüzdeki saatlerde dağcıların yanına varmasının beklendiği bildirildi.
Kavrun Dernek Başkanı Hüseyin Şahin, "Ekiplerimiz hızla ilerliyor, kısa süre içinde dağcılara ulaşılacak" açıklamasında bulundu. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa