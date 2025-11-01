Haberler

Rize'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Paramedik İçin Tören Düzenlendi

Rize'de, 27 Ekim 2025'te bir trafik kazasında hayatını kaybeden Merkez 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu paramedik personeli Nazmiye Demirel için tören düzenlendi. Rize Merkez Sahil Camii'nde yapılan törene sağlık çalışanları, ailesi ve sevenleri katıldı. İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, Demirel'in mesleki erdemleri ve hastalara gösterdiği şefkati vurgulayarak, üç çocuğunu geride bıraktığını belirtti.

Rize'de bir vaka dönüşü kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden paramedik için Rize'de tören düzenlendi.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Rize merkez Portakallık Mahallesi, dağ dibi yolu olarak adlandırılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Merkez 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Paramedik personeli Nazmiye Demirel (37) için Rize'de tören düzenlendi. Rize Merkez Sahil Camii'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, İl Sağlık Müdürlüğü müdür yardımcıları, Rize Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP Rize Merkez İlçe Başkanı seçkin Memişoğlu, çok sayıda çalışan, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından konuşan Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral "Nazmiye Demirel kardeşimiz 112 çalışanı ve aynı zamanda da 112 eğitmenimiz. Yaya geçidinden karşıya geçerken aracın çarpması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşimizin bugünde ölüm haberini aldık. Burada tüm sevenleriyle beraber, sağlık çalışanlarıyla beraber onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldik. Kendisi sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle hastalara muamele ederdi. Bir sağlık çalışanında bulunması gereken özellikleri çok yüksek vasıfta bulunduran bir kardeşimizdi. Bize 3 çocuğunu emanet bıraktı" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
