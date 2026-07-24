Rize'de dev kaçakçılık operasyonu: 45 gözaltı

Rize'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Şehir genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve kamusal zararın önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi. Polis ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda 255 kilogram tütün, 202 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 14 bin adet boş sigara paketi, bin 360 paket gümrük kaçağı sigara, 148 adet elektronik sigara tütünü, 74 adet kaçak elektronik eşya, 55 litre sahte içki ile 50 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 45 şüpheli şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" uyarınca gerekli adli işlemler başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan kaçakçılık suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı