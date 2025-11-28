Rize'de Halı Saha Maçını İzlemeye Giden Genç, Araç Çarpıp Hayatını Kaybetti

Rize'de halı saha maçı oynayan arkadaşlarını izlemek için gittiği Pazar ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Rize'nin Pazar ilçesinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazar istikametinden Rize istikametine seyir halinde olan U.K. yönetimindeki 61 FR 207 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Taşçı'ya (26) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emre Taşçı, ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşçı'nın Rize'nin Çayeli ilçesinden halı saha maçı oynayan arkadaşlarını izlemek için Pazar ilçesine geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü U.K. gözaltına alındı. - RİZE