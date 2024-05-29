Rize'de iki otomobilin karıştığı kaza sonucu araç dereye uçtu

Rize'nin Güneysu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada dereye uçan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi Stadyum kavşağında bu akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahir P. idaresindeki 53 ACB 595 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 53 DV 014 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Tahir P.'nin kullandığı araç Güneysu deresine uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Tahir P.'yi araçtan çıkarttı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE