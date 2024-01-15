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Rize'de buzlu yolda kaza: Sürücü hayatını kaybetti

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde buzlu yolda kayarak çay bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 84 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde buzdan dolayı kayarak çay bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 84 yaşındaki Ahmet Kaşkaoğlu, otomobiliyle Kendirli beldesi istikametinden Derepazarı ilçesine bağlı Beştepe Köyü istikametine seyir halinde ilerliyordu. O esnada yolun buzlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaşkoğlu, otomobili ile çay bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kaşkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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