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Rize’de bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerince söndürüldü

Rize’de bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerince söndürüldü
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Topluca Köyü Esentepe Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri vakit kaybetmeden müdahalede bulunarak yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise bölgede çalışma yürüterek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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