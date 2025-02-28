Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı

Rize'de Ardeşen Belediyesi'ne ait Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, yanlarındaki bir kişiyle birlikte Taş Konak Sosyal Tesisleri'nde oturdukları sırada tesisten içeriye giren A.E'nin silahlı saldırısına uğradı.

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDILAR

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet edenKuyumcu ve ayağına kurşun isabet eden Seferoğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ DURUMU KRİTİK

Seferoğlu'nun tedavisi Kaçkar Devlet Hastanesi'nde sürerken, Belediye Başkan Yardımcısı Kuyumcu durumunun ciddi olması nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGANIN KAÇAK BUNGALOV SAHİBİ OLDUĞU İDDİASI

Rize Valiliği tarafından Belediyelere kaçak ruhsatsız bungalovların faaliyetlerinin durdurulması için gönderdiği yazı sonrası Ardeşen Belediyesi tarafından ruhsatsız olan bungalovların sahiplerine kapatma yazısı gönderdiği saldırganın kaçak ruhsatsız bungalov sahibi olduğu bu nedenle saldırının gerçekleştiği iddia edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı çok yönlü soruşturma başlattı.