Rize'de araç dereye uçtu: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Saat 17.00 sıralarında Çayeli ilçesi Kaptanpaşa yolunda meydana gelen kazada, 34 KB 8639 plakalı aracın sürücüsü H.B. (54), Buzlupınar köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada araç sürücüsü H.B. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.B. (51), B.B. (22) ve M.Ö. (65) isimli şahısların hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.Ö. (54) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.