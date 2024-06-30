Rize'de ağaçtan düşen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de ağaçtan düşerek hayatını kaybeden bir kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Rize Merkeze bağlı Kırklartepe Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Ahmet Taşçı isimli vatandaş armut toplamak için ağaca çıktı. Bir süre armut toplayan vatandaş dengesini kaybetmesi üzerine kafasının üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar, Taşçı'nın yerde hareketsiz bir biçimde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Taşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Taşçı'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Taşçı, Kırklartepe köyünde cenaze namazı kılınarak defnedildi. - RİZE