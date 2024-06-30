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Rize'de ağaçtan düşen kişi son yolculuğuna uğurlandı

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Rize Merkeze bağlı Kırklartepe Köyü'nde armut toplamak için ağaca çıkan Ahmet Taşçı, dengesini kaybederek hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesi köyde düzenlenen cenaze namazının ardından defnedildi.

Rize'de ağaçtan düşerek hayatını kaybeden bir kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Rize Merkeze bağlı Kırklartepe Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Ahmet Taşçı isimli vatandaş armut toplamak için ağaca çıktı. Bir süre armut toplayan vatandaş dengesini kaybetmesi üzerine kafasının üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar, Taşçı'nın yerde hareketsiz bir biçimde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Taşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Taşçı'nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Taşçı, Kırklartepe köyünde cenaze namazı kılınarak defnedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Taşçı Rize 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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