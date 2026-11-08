Rize Ardeşen'de kaygan yolda şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Rize Ardeşen'de kaygan yolda şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada Osman Rıfat Bayrak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı