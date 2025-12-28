Brezilya'da reklam şirketine ait uçak denize düştü: 1 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında dün meydana gelen uçak kazasında bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi uçağın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında bir uçak kazası yaşandı. Plajdaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre dün yerel saat ile 12.30'da meydana gelen kazada bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak plajdaki sakinlerin gözü önünde denize düştü. Yetkililer, kazanın ardından itfaiye ekiplerinin şişme botlar, jet ski, dalgıçlar ve hava desteği ile kurtarma çalışmaları başlattığını bildirdi. Kurtarma faaliyetleri sonucunda pilotun cansız bedenine ulaşılırken, enkazdan çıkarılan naaşın kimlik tespiti için adli tıp ofisine sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi. - RIO DE JANEIRO