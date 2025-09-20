Haberler

Rezilliklerine çarşafı alet ettiler ama unuttukları bir şey vardı

Rezilliklerine çarşafı alet ettiler ama unuttukları bir şey vardı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 kadın, kuyumcudan yaklaşık 2,5 kilo altın çalıp çarşaflarına gizledi. Polis, şüphelileri 2 saat içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayı kısa sürede çözüldü.

ÇARŞAFLARININ İÇİNE GİZLEDİLER

Müşteri gibi davranarak kuyumcuya giren 3 çarşaflı kadın, esnafı oyaladı. Kadınlardan biri vitrindeki altınları incelerken diğer ikisi kasadan yaklaşık 2,5 kilogram altını alıp çarşaflarının içine gizledi. Ardından hızla dükkândan uzaklaştılar.

2 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR

Ekol TV'den Burak Emek'in haberine göre; durumu fark eden kuyumcu polise ihbarda bulundu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin izini sürerek kısa sürede operasyon düzenledi. 3 kadın, olaydan yaklaşık 2 saat sonra kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
